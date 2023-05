Créer son CV médiathèque de Moulins Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Créer son CV médiathèque de Moulins, 13 mai 2023, Lille. Créer son CV Samedi 13 mai, 15h00 médiathèque de Moulins Sur inscription Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Un CV soigné, mettant en avant votre expérience, vos compétences et votre personnalité vous aidera à mettre toutes les chances de votre côté. Cet atelier vous accompagne pas à pas pour créer un CV qui valorise votre parcours et vous démarque. Contactez dès à présent notre conseiller numérique Maxence Dubois pour réserver votre créneau au 06 16 23 48 91. Et découvrez les autres ateliers numériques gratuits menés au sein des médiathèques lilloises > https://bit.ly/3ksIyXN :

– Acheter ou vendre de façon sécurisée sur le Web.

– Créer une affiche pour ses loisirs créatifs.

– Sécuriser ses données quand on surfe sur la toile.

– Utiliser le site de la Bibliothèque municipale de Lille de manière à connaître tous les services gratuits à sa disposition.

– Pour les ados : développer une programmation musicale ou créer son propre dessin animé.

médiathèque de Moulins 8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 93 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille

