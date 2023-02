Lectures et rencontres autour de l’exposition “La nature sublimée” médiathèque de Moulins Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Lectures et rencontres autour de l’exposition “La nature sublimée” médiathèque de Moulins, 18 mars 2023, Lille. Lectures et rencontres autour de l’exposition “La nature sublimée” Samedi 18 mars, 15h00 médiathèque de Moulins

Gratuit – Sur réservation

Des lectures pour les enfants et une rencontre avec nos trois artistes autour de l’exposition “la nature sublimée” médiathèque de Moulins 8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille-Moulins Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{“link”: “https://bm-lille.fr/Default/accueil-portal.aspx”}]

03 28 55 30 93 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille Afin de profiter pleinement de l’exposition de nos trois artistes moulinois qui se tiendra du 1er au 31 mars 2023, la médiathèque vous propose deux évènements :

– de 15h à 16h : viens faire une pause nature en écoutant des histoires. Des lectures en lien avec l’exposition pour les enfants de 4 à 8 ans.

– à partir de 16h30 : rencontrez les artistes. Un moment d’échange unique avec les trois artistes exposés.

Retrouvez la programmation du réseau de la Bibliothèque Municipale de Lille : bm-lille.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T15:00:00+01:00

2023-03-18T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu médiathèque de Moulins Adresse 8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille-Moulins Ville Lille Age minimum 4 Age maximum 8 lieuville médiathèque de Moulins Lille Departement Nord

médiathèque de Moulins Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Lectures et rencontres autour de l’exposition “La nature sublimée” médiathèque de Moulins 2023-03-18 was last modified: by Lectures et rencontres autour de l’exposition “La nature sublimée” médiathèque de Moulins médiathèque de Moulins 18 mars 2023 lille médiathèque de Moulins Lille

Lille Nord