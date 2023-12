Le Printemps des Poètes Médiathèque de Montmorillon Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Fin : 2024-03-27T18:00:00+01:00 – 2024-03-27T20:00:00+01:00 Le cercle poétique montmorillonnais s’inscrit dans le cadre du printemps des poètes en vous proposant des rendez-vous poétiques sur le thème national de « la Grâce ».

samedi 9 mars à la médiathèque (15h-17h) : séance de lecture de poèmes

lundi 11 mars au CCAS (18h-20h) : atelier poésie lecture

samedi 16 mars à la médiathèque (14h-17h) : atelier d’écriture poétique

samedi 22 mars à la MJC (18h-20h) : rendez-vous poétiques

Médiathèque de Montmorillon 9, avenue pasteur Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.49.91.78.09 http://www.mediatheque.montmorillon.fr https://www.facebook.com/mediathequemontmorillon

