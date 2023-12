Soirée Café Jeux Médiathèque de Montmorillon Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Fin : 2024-02-28T18:30:00+01:00 – 2024-02-28T21:00:00+01:00 Seul, en famille ou encore amis, venez vous retrouver au Café Jeux de Montmorillon pour jouer en toute convivialité ! Médiathèque de Montmorillon 9, avenue pasteur Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.49.91.78.09 http://www.mediatheque.montmorillon.fr https://www.facebook.com/mediathequemontmorillon [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 78 09 »}, {« type »: « link », « value »: « http://montmorillon.fr »}] jeux café Détails Catégories d’Évènement: Montmorillon, Vienne Autres Code postal 86500 Lieu Médiathèque de Montmorillon Adresse 9, avenue pasteur Montmorillon Ville Montmorillon Departement Vienne Lieu Ville Médiathèque de Montmorillon Montmorillon Latitude 46.428845 Longitude 0.872514 latitude longitude 46.428845;0.872514

