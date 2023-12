La science se livre : sports et sciences Médiathèque de Montmorillon Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne La science se livre : sports et sciences Médiathèque de Montmorillon Montmorillon, 10 février 2024, Montmorillon. La science se livre : sports et sciences Samedi 10 février 2024, 14h30 Médiathèque de Montmorillon Ouvert à tous / sur inscription Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T14:30:00+01:00 – 2024-02-10T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T14:30:00+01:00 – 2024-02-10T16:00:00+01:00 Augmenter son niveau d’activité physique et réduire les comportements sédentaires sont aujourd’hui au coeur des recommandations de santé publique. En effet, les bienfaits du « mieux bouger » sont notamment reconnus dans le domaine cognitif cérébral.

Cette conférence mettra en lumière le lien entre « un corps et un esprit sain » à différentes étapes de la vie, en insistant notamment sur le rôle bénéfique des activités combinées, qui associent sollicitations physiques, cognitives et sociales. Médiathèque de Montmorillon 9, avenue pasteur Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.49.91.78.09 http://www.mediatheque.montmorillon.fr https://www.facebook.com/mediathequemontmorillon [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 78 09 »}] conférence lecture Détails Catégories d’Évènement: Montmorillon, Vienne Autres Code postal 86500 Lieu Médiathèque de Montmorillon Adresse 9, avenue pasteur Montmorillon Ville Montmorillon Departement Vienne Lieu Ville Médiathèque de Montmorillon Montmorillon Latitude 46.428845 Longitude 0.872514 latitude longitude 46.428845;0.872514

Médiathèque de Montmorillon Montmorillon Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/