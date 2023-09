Raconte Bébé Médiathèque de Montmorillon Montmorillon, 18 octobre 2023, Montmorillon.

Raconte Bébé Mercredi 18 octobre, 10h00 Médiathèque de Montmorillon Gratuit – Sur Inscription

Venez avec votre enfant pour partager un moment de complicité autour d’un livre, et partez ensemble à la découverte d’histoires, comptines et jeux de doigts du monde entier.

Médiathèque de Montmorillon 9, avenue pasteur Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.49.91.78.09 http://www.mediatheque.montmorillon.fr https://www.facebook.com/mediathequemontmorillon [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 78 09 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-montmorillon.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque.montmorillon.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T10:00:00+02:00 – 2023-10-18T10:30:00+02:00

2023-10-18T10:00:00+02:00 – 2023-10-18T10:30:00+02:00

