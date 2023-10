À ras les pâquerettes Médiathèque de Montmorillon Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne À ras les pâquerettes Médiathèque de Montmorillon Montmorillon, 11 octobre 2023, Montmorillon. À ras les pâquerettes Mercredi 11 octobre, 16h00 Médiathèque de Montmorillon Gratuit Un spectacle d’ambiance rythmé par les saisons.

Un spectacle contemplatif, sensoriel, poétique et drôle , porté par des enfants hauts comme trois pommes. Écou tez, contemplez, riez, ressentez… Médiathèque de Montmorillon 9, avenue pasteur Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.49.91.78.09 http://www.mediatheque.montmorillon.fr https://www.facebook.com/mediathequemontmorillon [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 78 09 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T16:00:00+02:00 – 2023-10-11T17:00:00+02:00

2023-10-11T16:00:00+02:00 – 2023-10-11T17:00:00+02:00 spectacle enfant Détails Catégories d’Évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu Médiathèque de Montmorillon Adresse 9, avenue pasteur Montmorillon Ville Montmorillon Departement Vienne Lieu Ville Médiathèque de Montmorillon Montmorillon latitude longitude 46.428845;0.872514

Médiathèque de Montmorillon Montmorillon Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/