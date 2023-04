Raconte Bébé médiathèque de Montmorillon, 31 mai 2023, Montmorillon.

Raconte Bébé Mercredi 31 mai, 10h00 médiathèque de Montmorillon Gratuit – Sur inscription

On a volé la coquille de Piti l’escargot

histoire cousue d’après l’album « On a volé la Coquille de Piti l’Escargot ! » de Sandrine Lhomme

Saperlipopette ! En se réveillant, Piti découvre qu’il n’a plus sa coquille ! Mais qui a pu lui voler ? Pour le savoir, Piti part mener son enquête. Il n’est pas au bout de ses surprises ! (Durée : 30 min)

médiathèque de Montmorillon 9, avenue pasteur Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.49.91.78.09 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-montmorillon.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque.montmorillon.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T10:00:00+02:00 – 2023-05-31T10:30:00+02:00

bébés lecteurs tout-petits