Spectacle Albums et Comptines d’hiver médiathèque de Montmorillon Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Vienne

Spectacle Albums et Comptines d’hiver médiathèque de Montmorillon, 26 novembre 2022, Montmorillon. Spectacle Albums et Comptines d’hiver Samedi 26 novembre, 16h00 médiathèque de Montmorillon

Gratuit – Sur inscription

Karl vous propose une promenade hivernale entre poésies, chansons, albums jeunesse, ombres et tambours. médiathèque de Montmorillon 9, avenue pasteur Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine par la Cie « ReBonDire »

Karl vient raconter, danser et fredonner la naissance, le départ, la surprise et la joie des rencontres.

Guitare, tambours, voix, corps, livres et lumières le portent et nous transportent avec lui à travers ces multiples paysages, où il prend soin de s’adresser à chaque grande personne et chaque enfant dès 3 ans. (Durée 40 mn)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T16:00:00+01:00

2022-11-26T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu médiathèque de Montmorillon Adresse 9, avenue pasteur Montmorillon Ville Montmorillon Age minimum 3 Age maximum 10 lieuville médiathèque de Montmorillon Montmorillon Departement Vienne

médiathèque de Montmorillon Montmorillon Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/

Spectacle Albums et Comptines d’hiver médiathèque de Montmorillon 2022-11-26 was last modified: by Spectacle Albums et Comptines d’hiver médiathèque de Montmorillon médiathèque de Montmorillon 26 novembre 2022 médiathèque de Montmorillon Montmorillon Montmorillon

Montmorillon Vienne