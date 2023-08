Exposition « Le commerce à Montluçon » Médiathèque de Montluçon Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Montluçon Exposition « Le commerce à Montluçon » Médiathèque de Montluçon Montluçon, 16 septembre 2023, Montluçon. Exposition « Le commerce à Montluçon » Samedi 16 septembre, 09h30 Médiathèque de Montluçon Entrée libre Exposition « Le commerce à Montluçon » – Fonds Robert Parant – Ville de Montluçon. La Médiathèque vous propose, pour cette quatrième exposition intitulée « Le commerce à Montluçon », œuvres photographiques de Robert Parant, un choix original de ce que pouvait être les vitrines des commerces montluçonnais dans les années 50-70. De la photo de reportage journalistique au cliché esthétique, des vitrines insolites ou drôles, des boutiques incontournables… Il y en aura pour tous les goûts ! Médiathèque de Montluçon 27 rue des faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

