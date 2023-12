MediaLab Médiathèque de Montier-en-Der La Porte du Der Catégories d’Évènement: Haute-Marne

La Porte du Der MediaLab Médiathèque de Montier-en-Der La Porte du Der, 28 février 2024 13:00, La Porte du Der. MediaLab Mercredi 28 février 2024, 14h00 Médiathèque de Montier-en-Der sur inscription Avec une machine de découpe conçue pour les loisirs créatifs qui se pose simplement sur un bureau et qui permet de découper avec précision le vinyle, le papier cartonné, le tissu…

En partenariat avec la Mediathèque départementale de Haute-Marnetale Médiathèque de Montier-en-Der 10 bis place de l’Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte du Der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est 03 25 07 64 34 https://www.facebook.com/Mediathequemontier/ [{« type »: « email », « value »: « media-montierender@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325076434 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-28T14:00:00+01:00 – 2024-02-28T17:00:00+01:00

2024-02-28T14:00:00+01:00 – 2024-02-28T17:00:00+01:00 Numérique Détails Heure : 13:00 Catégories d’Évènement: Haute-Marne, La Porte du Der Autres Code postal 52220 Lieu Médiathèque de Montier-en-Der Adresse 10 bis place de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte du Der Ville La Porte du Der Departement Haute-Marne Age min 11 Age max 18 Lieu Ville Médiathèque de Montier-en-Der La Porte du Der Latitude 48.476672 Longitude 4.771558 latitude longitude 48.476672;4.771558

Médiathèque de Montier-en-Der La Porte du Der Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-porte-du-der/