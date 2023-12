8e édition des Nuits de la Lecture Médiathèque de Montier-en-Der La Porte du Der, 20 janvier 2024 17:00, La Porte du Der.

C’est la rencontre entre la Langue de Jean de La Fontaine et la Langue des Signes

C’est la rencontre fabuleuse entre la voix et le corps.

Ici, les langues se répondent et se complètent pour donner aux petits, comme aux plus grands, une vision nouvelle et joyeuse des Fables de Monsieur de La Fontaine.

Entre chaque scène, les artistes enseigneront aux spectateurs quelques signes.

Médiathèque de Montier-en-Der 10 bis place de l'Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte du Der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est 03 25 07 64 34 https://www.facebook.com/Mediathequemontier/

