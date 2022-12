La Constellation 2.0 Médiathèque de Montier-en-Der La Porte du Der Catégories d’évènement: Haute-Marne

La Porte du Der

La Constellation 2.0 Médiathèque de Montier-en-Der, 8 février 2023, La Porte du Der. La Constellation 2.0 Mercredi 8 février 2023, 10h00 Médiathèque de Montier-en-Der

sur inscription

MOIS DU NUMERIQUE Médiathèque de Montier-en-Der 10 bis place de l’Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte du Der Montier-en-Der La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est

03 25 07 64 34 https://www.facebook.com/Mediathequemontier/ Viens créé ton affiche de cinéma détournée !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-08T10:00:00+01:00

2023-02-08T11:00:00+01:00

