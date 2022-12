La Constellation joue avec la LudoDer Médiathèque de Montier-en-Der La Porte du Der Catégories d’évènement: Haute-Marne

La Constellation joue avec la LudoDer Médiathèque de Montier-en-Der, 18 janvier 2023, La Porte du Der. La Constellation joue avec la LudoDer Mercredi 18 janvier 2023, 10h00 Médiathèque de Montier-en-Der

sur inscription

Jeux de société Médiathèque de Montier-en-Der 10 bis place de l’Hôtel de ville, Montier-en-Der, 52220 La Porte du Der Montier-en-Der La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est

03 25 07 64 34 https://www.facebook.com/Mediathequemontier/ Les résidents du Foyer de vie de l’ADAMS viendront partager avec petits et grands des jeux de société originaux et participatifs fabriqués par leurs soins.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-18T10:00:00+01:00

2023-01-18T11:00:00+01:00

