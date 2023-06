Exposition « Les Môles, 40 ans dédiés au Rock’n’Roll » : rétrospective 1983-2023 Médiathèque de Montbéliard Montbéliard Montbéliard Catégories d’Évènement: Doubs

Montbéliard Exposition « Les Môles, 40 ans dédiés au Rock’n’Roll » : rétrospective 1983-2023 Médiathèque de Montbéliard Montbéliard, 16 septembre 2023, Montbéliard. Exposition « Les Môles, 40 ans dédiés au Rock’n’Roll » : rétrospective 1983-2023 Samedi 16 septembre, 14h00 Médiathèque de Montbéliard Entrée libre À l’occasion des 40 ans de l’Atelier des Môles, participez à cette visite libre et découvrez les moments qui ont marqué lieu, avec des documents d’archives.

Visite proposée par l’Association pour la promotion de la culture rock dans le Pays de Montbéliard (APCRPM – Atelier des Môles) en partenariat avec la médiathèque de Montbéliard. Médiathèque de Montbéliard 6 Avenue des Alliés, 25200 Montbéliard Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

