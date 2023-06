Visites des fonds patrimoniaux de la médiathèque de Montbéliard Médiathèque de Montbéliard Montbéliard, 16 septembre 2023, Montbéliard.

Visites des fonds patrimoniaux de la médiathèque de Montbéliard Samedi 16 septembre, 14h00, 16h00 Médiathèque de Montbéliard Réservation au 03 81 99 24 24

Embarquez pour un voyage dans le temps et l’espace à travers les manuscrits et les livres rares et précieux de la médiathèque. Visitez un lieu insolite et découvrez des collections exceptionnelles.

Places limitées

Médiathèque de Montbéliard 6 Avenue des Alliés, 25200 Montbéliard Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© Ville de Montbéliard