Apéritif littéraire « Voyage au cœur de la correspondance de Paul-Élie Dubois »

Samedi 16 septembre, 10h30
Médiathèque de Montbéliard

La médiathèque de Montbéliard vous propose une lecture de la correspondance entre le peintre Paul-Élie Dubois, les artistes et sa famille : vous y découvrirez ses descriptions du Doubs, de la Franche-Comté, de ses voyages. Textes poétiques et littéraires.

Présentation de deux ouvrages illustrés de l'artiste (collections Médiathèque).

Médiathèque de Montbéliard
6 Avenue des Alliés, 25200 Montbéliard

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

