Exposition Plaisir Passion Peinture sur Porcelaine 26 novembre – 20 décembre Médiathèque de Montaner

Entrée libre

Du 26/11 au 20/12 Médiathèque de Montaner Montaner Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Les Amis du Livre de Montaner vous invitent à découvrir la prochaine exposition à la salle du Préau à Montaner: Plaisir Passion Peinture sur Porcelaine. Vernissage le samedi 03/12 à 15h.

2022-11-26T10:30:00+01:00

2022-12-20T18:00:00+01:00

