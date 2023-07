J’ai descendu dans mon jardin Médiathèque de Meung sur Loire Meung sur Loire, 12 juillet 2023, Meung sur Loire.

Venez faire un petit tour dans ce jardin secret où Kristof et Florent vous y attendent… Ce n’ets ni l’Eden ni les jardins suspendus de Babylone, mais c’est un petit carré de verdure au milieu de la ville. Tendez l’oreille ! Vous y êtes ? Alors, vous entendrez les oiseaux nichant dans les arbres, les abeilles butiner dans les parterres et les massifs, les insectes bourdonner en volant de fleurs en fleurs et les conteurs musiciens égrainer dans vos oreilles des histoires, des légendes et des fantaisies bucoliques autour des plantes et des fleurs qui peuplent nos jardins.

Médiathèque de Meung sur Loire 22 rue des Remparts Meung sur Loire 45130 Loiret Centre Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T16:00:00+02:00 – 2023-07-12T17:00:00+02:00

2023-07-12T16:00:00+02:00 – 2023-07-12T17:00:00+02:00

