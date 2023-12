Et si on faisait du sport avec les mots ? Médiathèque de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Et si on faisait du sport avec les mots ? Médiathèque de Meudon Meudon, 20 janvier 2024 17:00, Meudon. Et si on faisait du sport avec les mots ? Samedi 20 janvier 2024, 18h00 Médiathèque de Meudon Places limitées 2024, année olympique, cela n’aura échappé à personne. Jadis, aux premiers temps du monde, l’homme sauvage était aussi beau que le cheval, le cerf ou le lion. L’exercice de ses muscles, entretenait chez lui la grâce du mouvement, la beauté et l’élégance. Plus tard, les soins du corps, les jeux de force et de souplesse, l’eau glacée et les étuves firent des Grecs de vrais modèles de beauté humaine – Guy de Maupassant. Deux comédiens font une lecture spectacle d’un large choix de textes (C. Baudelaire, G. Flaubert, E. Zola, T. Bernard, Courteline, G. de Maupassant, J.M. de Heredia, A. Allais …). Par la compagnie Clarance : Sophie Gubri et Jean Grimaud

Durée : 1h, suivie d’un échange avec le public Ouverture des inscriptions : mardi 2 janvier Médiathèque de Meudon 2 Rue de l’Église, 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France http://media.mairie-meudon.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 14 00 70 »}, {« type »: « link », « value »: « https://media.mairie-meudon.fr/detailstatic.aspx?RSC_BASE=CALENDAR&RSC_DOCID=859&TITLE=lectures-theatrales »}] Entrée libre Pass sanitaire à partir de 12 ans Seul l’emprunt de documents nécessite une inscription. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

