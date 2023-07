Plus verte ma ville Médiathèque de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Plus verte ma ville Médiathèque de Meudon Meudon, 23 septembre 2023, Meudon. Plus verte ma ville Samedi 23 septembre, 15h00, 16h00 Médiathèque de Meudon Sur inscription Ophélie Damblé fera une introduction à la végétalisation dans l’espace public en milieu urbain et une sensibilisation aux enjeux de la transition écologique dans ces zones dites hostiles pour la nature. Mais comment se lancer, où planter et quelles graines ? C’est tout l’enjeu de cet après-midi en bonne compagnie.

Ophélie Damblé est une activiste du végétal, créatrice de tamerenature.com et autrice de livres pour petits et grands (Guerilla Green, Manifeste pratique de végétalisation urbaine, Opération Bye Bye Béton). Médiathèque de Meudon 2 Rue de l'Église, 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

Médiathèque de Meudon

