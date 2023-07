Conversation en anglais Médiathèque de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Conversation en anglais Médiathèque de Meudon Meudon, 7 septembre 2023, Meudon. Conversation en anglais Jeudi 7 septembre, 17h30 Médiathèque de Meudon Entrée libre En compagnie de Philip lisez des articles puis discutez-en tous ensemble ! Une occasion de s’entrainer à l’anglais oral !

Des bases en anglais sont nécessaires pour cette activité

Médiathèque de Meudon 2 Rue de l'Église, 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

A partir de 14 ans

Entrée libre

2023-09-07T17:30:00+02:00 – 2023-09-07T19:00:00+02:00

