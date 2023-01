Mini croc’musique Médiathèque de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Mini croc’musique Médiathèque de Meudon, 3 février 2023, Meudon. Mini croc’musique 3 février et 10 mars Médiathèque de Meudon

Sur inscription

Ecoutez des histoires mises en musique pour les tout-petits Médiathèque de Meudon 2 Rue de l’Église, 92190 Meudon Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Seul l’emprunt de documents nécessite une inscription.

http://media.mairie-meudon.fr Entrée libre Pass sanitaire à partir de 12 ans Venez partager avec les bibliothécaires des comptines, jeux de doigts et histoires mises en musique, spécialement adaptés aux tout-petits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T10:15:00+01:00

2023-03-10T11:05:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Médiathèque de Meudon Adresse 2 Rue de l'Église, 92190 Meudon Fleury Ville Meudon Age maximum 3 lieuville Médiathèque de Meudon Meudon Departement Hauts-de-Seine

Médiathèque de Meudon Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Mini croc’musique Médiathèque de Meudon 2023-02-03 was last modified: by Mini croc’musique Médiathèque de Meudon Médiathèque de Meudon 3 février 2023 Médiathèque de Meudon Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine