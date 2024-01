Exposition : A jamais les premières Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon, 1 mars 2024, Meudon.

Exposition : A jamais les premières 1 – 30 mars Médiathèque de Meudon-la-Forêt Entrée libre

Début : 2024-03-01T15:00:00+01:00 – 2024-03-01T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T14:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

Dans le cadre du mois de l’égalité Femmes Hommes, découvrez À jamais les premières, une exposition photographique consacrée à l’histoire des pionnières du sport français.

Celles qui, dans le sillage d’Alice Milliat, se sont engagées dans une pratique sportive diversifiée et autonome. Suzanne Liebrad n’est pas la championne sportive française la plus connue mais elle est sans doute la première ! Elle fait partie de cette génération de jeunes femmes qui a investi les terrains de sport en quête de liberté et l’émancipation.

Une exposition de l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP).

Vendredi 1er au samedi 30 mars

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 28 19 55 https://media.mairie-meudon.fr/ Entrée libre

Accès selon conditions sanitaires en vigueur Seul l’emprunt de documents nécessite une inscription.

exposition mediatheque

insep