Bien être : Changer son scénario interne Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon, 27 janvier 2024, Meudon.

Bien être : Changer son scénario interne Samedi 27 janvier, 11h00 Médiathèque de Meudon-la-Forêt Public adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T11:00:00+01:00 – 2024-01-27T12:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T11:00:00+01:00 – 2024-01-27T12:30:00+01:00

Changer son Scénario Interne est un programme de coaching conçu par Sandra Bontemps-Ségura pour aider les autres à transformer leurs croyances limitantes. Il permet de comprendre, identifier, transformer et installer de nouvelles croyances positives. Divisé en deux parties, théorie et pratique, il offre une compréhension complète des croyances et des techniques concrètes à appliquer immédiatement.

Sandra est meudonnaise. Elle a choisi d’accompagner d’autres femmes dans l’atteinte de leurs objectifs de vie et plus spécifiquement à trouver un équilibre entre vie professionnelle, familiale et personnelle. Elle consacre son activité à guider les personnes submergées par les exigences sociales et familiales vers une reconnexion avec elles-mêmes et leurs valeurs, en démantelant leurs croyances limitantes pour qu’elles puissent vivre la vie qu’elles désirent vraiment.

Convient aux personnes ayant atteint une certaine maturité émotionnelle et intellectuelle.

Un atelier proposé par Sandra Bontemps-Ségura

Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 28 19 55 https://media.mairie-meudon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://media.mairie-meudon.fr/detailstatic.aspx?RSC_BASE=CALENDAR&RSC_DOCID=883&TITLE=changer-son-scenario-interne »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 41 14 00 70 »}] Entrée libre

Accès selon conditions sanitaires en vigueur Seul l’emprunt de documents nécessite une inscription.

bienetre mediatheque