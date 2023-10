Rencontre BD : Laurent-Frédéric Bollée Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon, 25 novembre 2023, Meudon.

Rencontre BD : Laurent-Frédéric Bollée Samedi 25 novembre, 16h00 Médiathèque de Meudon-la-Forêt Entrée libre

Laurent-Frédéric Bollée est depuis plus de 30 ans un scénariste majeur et prolifique de la bande dessinée française, ayant collaboré avec de nombreux dessinateurs. Ses BD traitent des thèmes les plus variés, avec une prédilection pour la grande Histoire, comme dans La bombe, passionnant roman graphique, qui a remporté plusieurs prix et nous plonge dans les coulisses de la création de la première bombe atomique. Il a également écrit sur l’histoire de Malik Oussekine (Casterman).

En 2023, il a publié 5 albums, dont Les illuminés (Delcourt), Il a volé ma vie (Glénat) et Lapérouse 64 (Glénat) dont il nous parlera.

Laurent-Frédéric Bollée nous parlera de ses dernières parutions, de son métier de scénariste et de l’univers foisonnant de la bande dessinée.

La rencontre sera suivie d’une vente-dédicace par le librairie Le Méandre.

Bibliographie sélective

Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 28 19 55 Entrée libre

Accès selon conditions sanitaires en vigueur Seul l’emprunt de documents nécessite une inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

bd rencontre