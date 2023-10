Ado’Sphère : Stage d’improvisation Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon, 24 novembre 2023, Meudon.

Pour bien terminer l’année, l’Ado’Sphère propose un cycle de 2 séances d’improvisation avec le comédien, écrivain et metteur en scène, Franck Buirod.

Ancien pensionnaire du centre de formation du PSG, Franck Buirod donne des cours d’aisance corporelle et d’expression. Passionné, il a à coeur de transmettre les techniques d’improvisation auprès des jeunes générations dans un cadre ludique et interactif.

En partenariat avec l’association L’observatoire du rire et le festival Meudon rire de tout

Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

Entrée libre

2023-11-24T17:30:00+01:00 – 2023-11-24T19:00:00+01:00

2023-12-01T17:30:00+01:00 – 2023-12-01T19:00:00+01:00

