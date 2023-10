De Bouche A Oreilles : Road trip Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon De Bouche A Oreilles : Road trip Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon, 18 novembre 2023, Meudon. De Bouche A Oreilles : Road trip Samedi 18 novembre, 18h00 Médiathèque de Meudon-la-Forêt Entrée libre Vos valises sont prêtes ? Départ pour un voyage aux côtés de personnages hauts en couleurs à travers des continents réels ou imaginaires ! À pied ou en voiture, de l’Asie à l’Amérique du Sud en passant par l’Afrique, venez vivre des expériences inoubliables dans des contrées inconnues. Assis confortablement dans des fauteuils, vous n’userez pas vos semelles, et apprécierez les textes lus à voix haute par les bibliothécaires. Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 28 19 55 https://media.mairie-meudon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://media.mairie-meudon.fr/detailstatic.aspx?RSC_BASE=CALENDAR&RSC_DOCID=814&TITLE=dbao-road-trip »}] Entrée libre Accès selon conditions sanitaires en vigueur Seul l’emprunt de documents nécessite une inscription. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T18:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00

2023-11-18T18:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00 médiathèques roman Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Médiathèque de Meudon-la-Forêt Adresse Place Henry Wolf Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon latitude longitude 48.787503;2.228171

Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/