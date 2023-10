Ado’Sphère : Chasse aux livres dans le noir Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Ado’Sphère : Chasse aux livres dans le noir Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon, 9 novembre 2023, Meudon. Ado’Sphère : Chasse aux livres dans le noir Jeudi 9 novembre, 18h30 Médiathèque de Meudon-la-Forêt Venez frissonner en bonne compagnie avec les adorables Dracula, Mercredi, La voyante aveugle, Bouette la chouette et le Savant Fou. Ils vous ont encore concocté un programme sur mesure pour une chasse aux livres dans le noir. Une soirée inoubliable en perspective ! Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 28 19 55 https://media.mairie-meudon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://media.mairie-meudon.fr/detailstatic.aspx?RSC_BASE=CALENDAR&RSC_DOCID=810&TITLE=nuit-des-ados »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 41 14 70 00 »}] Entrée libre Accès selon conditions sanitaires en vigueur Seul l’emprunt de documents nécessite une inscription. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T18:30:00+01:00 – 2023-11-09T20:00:00+01:00

2023-11-09T18:30:00+01:00 – 2023-11-09T20:00:00+01:00 adosphere Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Médiathèque de Meudon-la-Forêt Adresse Place Henry Wolf Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 11 Age max 16 Lieu Ville Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon latitude longitude 48.787503;2.228171

