L'école autrement Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon, 4 novembre 2023, Meudon. L'école autrement Samedi 4 novembre, 16h00 Médiathèque de Meudon-la-Forêt entrée libre Dans le cadre du mois du film documentaire, la médiathèque de Meudon-la-Forêt propose d'explorer le thème de l'enseignement et de l'éducation au travers de différentes pédagogies et géographies. Au programme : 16h : Rencontre avec l'enseignant et auteur Emile Le Menn pour son livre L'école autrement : mon tour du monde des pédagogies alternatives (Ecole vivante) 17h30 : Projection du film Etre prof de Emilie Thérond (Gebeka fims) – 1h22

