Meudon Atelier Français Langue Etrangère Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon, 22 septembre 2023, Meudon. Atelier Français Langue Etrangère 22 septembre – 8 décembre, les vendredis Médiathèque de Meudon-la-Forêt Entrée libre Les Médiathèques de Meudon vous invitent à participer à un atelier de français langue étrangère. Avec nos bibliothécaires, discutez de sujets d’actualité pour développer votre français à l’oral ! Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 28 19 55 https://media.mairie-meudon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://media.mairie-meudon.fr/detailstatic.aspx?RSC_BASE=CALENDAR&RSC_DOCID=652&TITLE=conversation-en-anglais »}] Entrée libre Accès selon conditions sanitaires en vigueur Seul l’emprunt de documents nécessite une inscription. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T18:00:00+02:00 – 2023-09-22T19:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Médiathèque de Meudon-la-Forêt Adresse Place Henry Wolf Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 13 Age max 99

