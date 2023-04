L’Instant musical part en live ! Médiathèque de Meudon-la-Forêt, 2 juin 2023, Meudon.

L’Instant musical part en live ! Vendredi 2 juin, 16h00 Médiathèque de Meudon-la-Forêt Entrée libre

A la découverte de l’univers de Cylsée, musicienne autrice compositrice, chanteuse voyageuse à la voix envoûtante et au répertoire original inspiré des musiques de traditions orales où s’entremêlent l’occitan, l’italien, l’espagnol, le français, …

A mi-chemin entre musiques actuelles et traditionnelles, Cylsée dessine un univers où se côtoient féérie, nostalgie et fantaisie.

Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 28 19 55 Entrée libre Accès selon conditions sanitaires en vigueur Seul l'emprunt de documents nécessite une inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T16:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

médiathèques concert