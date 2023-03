Atelier philo : Qu’est-ce que la « French Theory » ? Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Atelier philo : Qu’est-ce que la « French Theory » ? Médiathèque de Meudon-la-Forêt, 2 avril 2023, Meudon. Atelier philo : Qu’est-ce que la « French Theory » ? Dimanche 2 avril, 15h30 Médiathèque de Meudon-la-Forêt Entrée libre Qu’est-ce que la « French Theory » ? Comment a-t-elle pensé la « déconstruction » ?

En compagnie de Flore Muguet et d’Evelyne Gabriel prenez part à la discussion-débat sur ce sujet d’actualité.

En partenariat avec la Maison Pour Tous Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 28 19 55 https://media.mairie-meudon.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 14 00 70 »}, {« type »: « link », « value »: « https://media.mairie-meudon.fr/detailstatic.aspx?RSC_BASE=AGENDA&RSC_DOCID=758&TITLE=atelier-philo »}] Entrée libre Accès selon conditions sanitaires en vigueur Seul l’emprunt de documents nécessite une inscription. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T15:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00

2023-04-02T15:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00 médiathèque philosophie

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Médiathèque de Meudon-la-Forêt Adresse Place Henry Wolf Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 13 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon

Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Atelier philo : Qu’est-ce que la « French Theory » ? Médiathèque de Meudon-la-Forêt 2023-04-02 was last modified: by Atelier philo : Qu’est-ce que la « French Theory » ? Médiathèque de Meudon-la-Forêt Médiathèque de Meudon-la-Forêt 2 avril 2023 Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine