Printemps des Poètes – concert et remise des prix Samedi 25 mars, 17h30 Médiathèque de Meudon-la-Forêt

Entrée libre

Découvrez les lauréats du concours de poésie en musique avec Les Zépouvantables ! Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France

Entrée libre Accès selon conditions sanitaires en vigueur Rendez-vous à la médiathèque de Meudon-la-Forêt pour une soirée de poésie clamée et chantée !

Pour marquer la fin de cet événement, les Médiathèques ont invité Les Zépouvantables un trio composé de Melle Mandoline (violon, mandoline, voix), Magie Perrier (batterie) et Julien Bréval (piano). A travers leur musique élargissez vos “Frontières” et dansez sur une variété de genres musicaux !

Découvrez les musiciens sur Facebook et Instagram

