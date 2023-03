Café littéraire Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Café littéraire Médiathèque de Meudon-la-Forêt, 11 mars 2023, Meudon. Café littéraire Samedi 11 mars, 16h00 Médiathèque de Meudon-la-Forêt Entrée libre Un temps d’échange et de partage autour de documents sélectionnés par les bibliothécaires qui mettent en lumière le travail et l’histoire de femmes illustres. Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 28 19 55 https://media.mairie-meudon.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 00 70 14 »}, {« type »: « link », « value »: « https://media.mairie-meudon.fr/detailstatic.aspx?RSC_BASE=AGENDA&RSC_DOCID=756&TITLE=egalite-femme-homme-cafe-litteraire »}] Entrée libre Accès selon conditions sanitaires en vigueur Seul l’emprunt de documents nécessite une inscription. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

