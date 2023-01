Après-midi jeux d’échecs Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Après-midi jeux d’échecs Médiathèque de Meudon-la-Forêt, 18 février 2023, Meudon. Après-midi jeux d’échecs Samedi 18 février, 15h00 Médiathèque de Meudon-la-Forêt

Entrée libre

Venez jouer aux échecs à la médiathèque avec le Cavalier Rouge Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Seul l’emprunt de documents nécessite une inscription.

01 41 28 19 55 https://media.mairie-meudon.fr/ Entrée libre Accès selon conditions sanitaires en vigueur Participez à une après-midi d’échecs à la médiathèque !

Que vous soyez débutant ou confirmé vous pourrez affronter des adversaires adaptés à votre niveau ou bien apprendre à jouer pour les novices. En partenariat avec le Cavalier Rouge

2023-02-18T15:00:00+01:00

2023-02-18T18:00:00+01:00

