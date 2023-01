La Science se livre : la fabrication des vagues : des houles océaniques à la vague du surfeur Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

La Science se livre : la fabrication des vagues : des houles océaniques à la vague du surfeur Médiathèque de Meudon-la-Forêt, 11 février 2023, Meudon. La Science se livre : la fabrication des vagues : des houles océaniques à la vague du surfeur Samedi 11 février, 16h00 Médiathèque de Meudon-la-Forêt

Entrée libre

Assistez à la projection d’un documentaire puis une conférence sur la formation des vagues. Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Seul l’emprunt de documents nécessite une inscription. [{« link »: « https://www.surfsession.com/videos-surf/teaser/extrait-dvd-930-hpa-actuellement-kiosque-265735386.html »}]

01 41 28 19 55 https://media.mairie-meudon.fr/ Entrée libre Accès selon conditions sanitaires en vigueur Comment les vagues déferlantes arrivent-elles jusqu’à nous ? Par quels phénomènes météorologiques naissent-elles ? Pourquoi certaines côtes sont plus propices que d’autres à la pratique du surfing ? Projection du film documentaire 930hPa : les surfeurs racontent un hiver de tempête historique de Benjamin Ithurriaque suivie de l’intervention de Marc Rabaud, professeur émérite de l’université Paris-Saclay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T16:00:00+01:00

2023-02-11T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Médiathèque de Meudon-la-Forêt Adresse Place Henry Wolf Meudon-la-Forêt Ville Meudon lieuville Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Departement Hauts-de-Seine

Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

La Science se livre : la fabrication des vagues : des houles océaniques à la vague du surfeur Médiathèque de Meudon-la-Forêt 2023-02-11 was last modified: by La Science se livre : la fabrication des vagues : des houles océaniques à la vague du surfeur Médiathèque de Meudon-la-Forêt Médiathèque de Meudon-la-Forêt 11 février 2023 Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine