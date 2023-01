Printemps des Poètes – atelier d’écriture Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Printemps des Poètes – atelier d’écriture Médiathèque de Meudon-la-Forêt, 4 février 2023, Meudon. Printemps des Poètes – atelier d’écriture Samedi 4 février, 15h00 Médiathèque de Meudon-la-Forêt

Participation libre

Rédigez votre poème et participez au concours de poésie grâce aux conseils du poète Alexis Bernaut. Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Seul l’emprunt de documents nécessite une inscription. [{« link »: « https://media.mairie-meudon.fr/detailstatic.aspx?RSC_BASE=AGENDA&RSC_DOCID=719&TITLE=concours-de-poesie »}]

01 41 28 19 55 https://media.mairie-meudon.fr/ Entrée libre Accès selon conditions sanitaires en vigueur « […] Les frontières ne sont pas que géopolotiques ou armées. Pas qu’un enjeu meurtrier. Ni une ligne de front fortifiée. Il en est même que l’on ne cesse de franchir, du petit jour à minuit, de l’enfance au lendemain, du visible au caché, de la mort à la vie, du réel à la poésie […] » Sophie Nauleau

Le poète Alexis Bernaut, vous guide lors d’un atelier inédit afin de rédiger votre poème et participer au concours de poésie organisé par les Médiathèques. Découvrez tout le règlement dans vos médiathèques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T15:00:00+01:00

2023-02-04T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Médiathèque de Meudon-la-Forêt Adresse Place Henry Wolf Meudon-la-Forêt Ville Meudon lieuville Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Departement Hauts-de-Seine

Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Printemps des Poètes – atelier d’écriture Médiathèque de Meudon-la-Forêt 2023-02-04 was last modified: by Printemps des Poètes – atelier d’écriture Médiathèque de Meudon-la-Forêt Médiathèque de Meudon-la-Forêt 4 février 2023 Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine