Entrée libre

Cette année encore les Médiathèques vous invitent à célébrer la Nuit de la Lecture avec cette année un thème qui vous fera frisonner…

Une soirée en deux parties pour toute la famille !

A partir de 17h30 participez à nos jeux, ateliers et lectures de kamishibaï avec vos enfants même les plus jeunes.

Pour les plus courageux la soirée se poursuit à partir de 19h avec des lectures terrifiantes et des danses macabres proposées par les bibliothécaires et les élèves du conservatoire Marcel Dupré.

