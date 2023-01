L’Instant numérique Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

L'Instant numérique 21 janvier – 15 avril, les samedis Médiathèque de Meudon-la-Forêt

Entrée libre

Vous ne connaissez pas les ressources en ligne des Médiathèques ? Venez les découvrir et apprendre à las utiliser ! Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Seul l’emprunt de documents nécessite une inscription.

01 41 28 19 55 https://media.mairie-meudon.fr/ Entrée libre Accès selon conditions sanitaires en vigueur Le saviez-vous ? Votre inscription aux médiathèques vous donne accès à de nombreuses ressources en ligne qui vous permettent de regarder des films, écouter de la musique, lire la presse ou encore apprendre une nouvelle langue depuis chez vous !

Chaque mois Olympia vous donne rendez-vous pour les découvrir et apprendre à les utiliser.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T16:30:00+01:00

2023-04-15T18:00:00+02:00

