Nuit des Ados Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Nuit des Ados Médiathèque de Meudon-la-Forêt, 20 janvier 2023, Meudon. Nuit des Ados Vendredi 20 janvier, 18h30 Médiathèque de Meudon-la-Forêt

Inscription recommandée

Une légende raconte que les bibliothécaires ne seraient pas ce qu’ils prétendent être … Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Seul l’emprunt de documents nécessite une inscription.

01 41 28 19 55 https://media.mairie-meudon.fr/ Entrée libre Accès selon conditions sanitaires en vigueur En équipe venez enquêter sur les étranges formes aperçues lorsque la médiathèque est fermée…

Vous devrez résoudre une série d’énigmes et d’épreuves pour percer le secret de la médiatèque !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T18:30:00+01:00

2023-01-20T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Médiathèque de Meudon-la-Forêt Adresse Place Henry Wolf Meudon-la-Forêt Ville Meudon Age minimum 10 Age maximum 17 lieuville Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Departement Hauts-de-Seine

Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Nuit des Ados Médiathèque de Meudon-la-Forêt 2023-01-20 was last modified: by Nuit des Ados Médiathèque de Meudon-la-Forêt Médiathèque de Meudon-la-Forêt 20 janvier 2023 Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine