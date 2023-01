Atelier d’écriture Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Atelier d'écriture 15 et 29 janvier Médiathèque de Meudon-la-Forêt

Entrée libre

Tentez l’aventure des mots avec Agnes Soulez Larivière Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Seul l’emprunt de documents nécessite une inscription.

01 41 28 19 55 https://media.mairie-meudon.fr/ Entrée libre Accès selon conditions sanitaires en vigueur Auteure et conteuse, Agnès Soulez Lariviere vous propose de démarrer l’année en tentant l’aventure des mots. Un atelier pour explorer, s’amuser, partager, réveiller la spontanéité de l’écriture, de l’imagination et de la mémoire

