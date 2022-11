Rencontre avec Alexandra Koszelyk Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Dans le cadre de l’Ado’shpère, rencontrez Alexandra Koszelyk pour découvrir ses romans et le métier d’autrice. Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Seul l’emprunt de documents nécessite une inscription.

01 41 28 19 55 https://media.mairie-meudon.fr/ Entrée libre Accès selon conditions sanitaires en vigueur Alexandra Koszelyk est autrice de romans pour adolescents et jeunes adultes qui se déroulent dans des univers fantastiques. Elle a écrit le Sanctuaire d’Emona, A crier dans les ruines et La dixième muse dans lesquels elle met toujours la nature à l’honneur avec une grande poésie. Poriftez de cette occasion pour découvrir le métier d’autrice et lui poser toutes vos questions !

