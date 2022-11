Rencontre avec Laetitia Colombani Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Rendez-vous à la médiathèque de Meudon-la-Forêt pour une rencontre avec l’autrice Laetitia Colombani. Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Seul l’emprunt de documents nécessite une inscription.

01 41 28 19 55 https://media.mairie-meudon.fr/ Entrée libre Accès selon conditions sanitaires en vigueur Installée à Meudon depuis plusieurs années, Laetitia Colombani sera présente à la médiathèque de Meudon-la-Forêt pour une rencontre autour de ses trois romans : La Tresse, Les Victorieuses et Le Cerf-Volant publiés aux éditions Grasset. Egalement réalisatrice et actrice, Laetitia Colombani prépare une adaptation au cinéma de La Tresse. Son roman a connu un succès en France, plus d’un million d’exemplaires vendus, et international, traduit dans 36 langues. La fin de la rencontre sera suivie d’une séance de dédicace avec la possibilité d’acheter ses romans sur place auprès de la librairie Le Méandre.

