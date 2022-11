Croc’histoires Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Gratuit sur inscription

Ecoutez des histoires lues par les bibliothécaires Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Seul l’emprunt de documents nécessite une inscription.

01 41 28 19 55 https://media.mairie-meudon.fr/ Entrée libre Accès selon conditions sanitaires en vigueur Votre enfant à plus de 3 ans ? C’est l’âge idéal pour venir écouter les histoires racontées par les bibliothécaires, toujours prêts à partager leurs coups de cœur ou découvertes autour des temps forts de l’année.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T11:00:00+01:00

2023-04-01T11:30:00+02:00

