Autour de la graine : conférence sur la végétalisation participative et récolte de graines Samedi 9 septembre, 14h30 Médiathèque de Meudon Centre

La grainothèque de la Médiathèque de Meudon Centre propose une conférence sur la végétalisation participative, suivie d’une campagne de récolte de graines.

Partez à la découverte des graines, ces pépites insoupçonnées aux côtés desquelles nous passons trop souvent sans nous en rendre compte. Respirons, prenons le temps de faire une balade, observons et apprenons à les découvrir, à les récolter, à comprendre les ingénieux systèmes que la nature a mis en place pour permettre aux plantes de conquérir le monde…

Cet atelier est animé par l’association Liane de rue et organisé en partenariat avec la Maison de la Nature et de l’Arbre de Grand Paris Seine Ouest dans le cdre du dispositif « Jardiner ma ville ».

Qu’est-ce que « Jardiner ma ville » ?

« Jardiner ma ville » est une démarche participative de végétalisation de l’espace public lancée par Grand Paris Seine Ouest pour encourager le développement de la nature et de la biodiversité en ville.

Que vous soyez habitant, commerçant du territoire ou représentant d’une association, ce dispositif vous offre la possibilité de jardiner devant chez vous ou dans la rue, et ainsi participer à la végétalisation de votre ville à travers la plantation de plantes ornementales, mellifères, grimpantes, aromatiques,…

>>> En savoir plus

Infos pratiques

Samedi 9 septembre 2023 de 14h30 à 16h30

Rencontre : 45min

Récolte : 1h15

Médiathèque de Meudon Centre, 2 Rue de l’Église, Meudon

Gratuit et ouvert à toutes et tous, à partir de 7 ans.

Sur inscription en cliquant sur le lien suivant : formulaire d’inscription en ligne

Médiathèque de Meudon Centre 2 Rue de l'Église, 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T14:30:00+02:00 – 2023-09-09T16:30:00+02:00

