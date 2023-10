Fresque du climat Médiathèque de Mérignac Mérignac, 21 octobre 2023, Mérignac.

Fresque du climat Samedi 21 octobre, 14h00 Médiathèque de Mérignac Sur inscription

La Fresque du Climat est un atelier scientifique, collaboratif et créatif qui permet de découvrir le fonctionnement du climat ainsi que les causes et conséquences de son dérèglement.

Participer à cet atelier fait prendre conscience de la complexité du changement climatique, donne une vision d’ensemble de cette vaste problématique et fournit des clés de compréhension pour agir efficacement.

Médiathèque de Mérignac 19 place Charles de Gaulle, Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

