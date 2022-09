La Semaine de l’espace médiathèque de mérignac Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Embarquez vers de nouvelles aventures spatiales pendant une semaine ! médiathèque de mérignac 19, place Charles-de-Gaulle, Mérignac Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine La Semaine de l’Espace est de retour pendant une semaine du 01 au 09 octobre à Mérignac ! Côté Sciences Air&Espace vous propose une semaine de festivités pour découvrir les différentes facettes de l’univers qui nous entoure. Au programme : chasse aux trésors, ateliers d’expériences scientifiques, conférences, concert, projections de films… De quoi faire le tour de l’univers ! SAMEDI 1ER OCTOBRE – NUIT DES BIBLIOTHÈQUES Découvrez les plus grands secrets de l’univers grâce à la chasse aux trésors numérique concoctée spécialement à l’occasion de la Nuit des Bibliothèques. Choisissez votre piste, décollage imminent !

De 18h à minuit > Médiathèque Sainte-Marie

Tout public / Gratuit MERCREDI 05 OCTOBRE – LES MARTIENS DEBARQUENT ! Atterrissage dans 3, 2, 1… Entre ateliers de Cap Sciences, Spatiobus (CNES), projections de films et rencontres avec des scientifiques mais pas que… ce Mini Festi se donne l’objectif de vous faire vivre une journée riche en émotion ! La thématique de la journée : Les extraterrestres seront-ils de la partie ?

De 14h30 à 21h > Médiathèque Sainte-Marie

Tout public / Gratuit VENDREDI 07 OCTOBRE – ESPACE ET POÉSIE, ÇA DÉTONNE, ÇA ÉTONNE, ÇA TONNE ! Une soirée mêlant Espace, Sciences et Poésie. Laissez-vous guider par les mots de poètes, de scientifiques, de lycéens réunis lors d’une soirée exceptionnelle parsemée d’expériences scientifiques. Avec Éric Pessan, auteur, romancier, collaborateur de la revue Espace(s) et la venue de Boris Crack, poète stratosphérique. A 18h30 > Auditorium, Médiathèque Michel Sainte-Marie

Tout public / Gratuit SAMEDI 08 OCTOBRE – ASTRONAUT ACADEMY Préparez votre départ vers le ciel avec l’Astronaut Academy ! Une après-midi au cœur du quartier Beaudésert avec des ateliers de création de fusées par l’AJSEP, de nombreux ateliers et animations de Cap Sciences, un espace librairie avec Le Pavé dans la Marge ou encore une bulle concert par le Krakatoa. De 15h à 19h à Côté sciences Air&Espace, Mérignac

Tout public / Gratuit DIMANCHE 09 OCTOBRE – LE CIEL VU DE LA TERRE Vous êtes revenu sur Terre, prenez le temps d’en apprendre plus sur les étoiles grâce au planétarium de Cap Sciences installé pour l’occasion. De 14h à 17h > Médiathèque Michel Sainte-Marie de Mérignac

Tout public à partir de 8ans / Sur réservation auprès de la médiathèque / Gratuit

