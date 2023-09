Les petits-déjeuners littéraires, à la Médiathèque de Mercuès. Médiathèque de Mercuès Mercuès, 9 septembre 2023, Mercuès.

Mercuès,Lot

Retrouvez d’autres lecteurs qui, comme vous, aiment découvrir et partager leurs meilleurs moments avec les livres.

Réservations auprès de la médiathèque ou de la Mairie de Mercuès..

2023-09-09 09:30:00 fin : 2023-09-09 12:00:00. EUR.

Médiathèque de Mercuès

Mercuès 46090 Lot Occitanie



Meet other readers who, like you, enjoy discovering and sharing their best moments with books.

Bookings at the media library or Mercuès Town Hall.

Conozca a otros lectores que, como usted, disfrutan descubriendo y compartiendo sus momentos favoritos con los libros.

Reservas en la mediateca o en el Ayuntamiento de Mercuès.

Finden Sie andere Leser, die wie Sie gerne Bücher entdecken und ihre besten Momente mit Büchern teilen.

Reservierungen bei der Mediathek oder dem Rathaus von Mercuès.

Mise à jour le 2023-08-22 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie