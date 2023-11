Présentation de la pièce sonore Rayons de Riccardo Giacconi. Médiathèque de Mazamet Mazamet, 17 novembre 2023, Mazamet.

Par la magie de cette œuvre sonore réalisée à partir de photographies anciennes, plongez dans la vie mazamétaine entre 1819 et 1914 et découvrez ainsi les évènements et les individus qui ont marqué la ville et sont entrés dans l’Histoire.

Exposition photo conçue par la médiathèque à partir du fonds Arthur Batut et de cartes postales anciennes.

Présentation suivie d’une séance d’écoute de la pièce (20min) et échanges avec le public.

Public Ado/Adulte

Durée : 1h

Gratuit

Sur inscription au 05 63 97 53 50 / 06 15 05 50 49

Un partenariat centre d’art Le Lait / Médiathèques Castres-Mazamet

Riccardo Giacconi